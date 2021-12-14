Полицейских начали ревакцинировать в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Одними из первых прошли ревакцинацию руководители Департамента полиции Костанайской области и управления полиции города Костаная, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области Ардак Ынтыкбаев отметил важность прививки против коронавирусной инфекции.

«Для обеспечения эпидемиологического благополучия среди населения в области начата ревакцинация. Важно обезопасить сотрудников полиции и их семьи. Профилактическая прививка позволит защитить сотрудников полиции в условиях пандемии», - отметил А. Ынтыкбаев.

Ревакцинацию также прошли начальник управления полиции Костаная Ербол Тайбеков и заместитель начальника Бекзат Мурат.

Напомним, ранее сообщалось о том, что почти треть жителей Костанайской области вакцинировалась от КВИ. С 22 ноября началась ревакцинация населения и вакцинация беременных и кормящих женщин, а также подростков от 12 до 18 лет.



