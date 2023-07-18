Полицейских Атырау обвинили в пытках

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейские, совершившие пытки преданы суду в Атырау, передает МИА «Казинформ».

С начала года преступления, связанные с пытками расследуются исключительно органами прокуратуры.

«21 июня прокуратурой Атырауской области в суд направлено уголовное дело в отношении 5 оперуполномоченных Управления полиции города Атырау, обвиняемых в совершении пыток.

Они по предварительному сговору в феврале в целях получения признательных показаний от гражданина Р. применили недозволенные методы дознания, причинив последнему физические и психические страдания», - отметили в прокуратуре Атырауской области.