Полицейские Жамбылской области чтят память о безвременно ушедших коллегах

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Память героически погибших и ушедших в расцвете лет сотрудников чтят в жамбылских органах внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в музее областного управления специализированной службы охраны МВД РК торжественно открыли уголок бывшего сотрудника УССО Сейтхана Дуйсенбаева.









«Имя Сейтхана Дуйсенбаева стало хорошо известно в 1991 году, после того как он стал победителем в конкурсе «Жігіт сұлтаны» и получил высокое звание, несущее в себе силу и честь, память родных традиций и остроту ума. На состязании, пропагандирующем национальные традиции и обычаи, капитан полиции ДВД Сейтхан Дуйсенбаев показал как физические, так и творческие способности, снискав признание и почет публики и жюри», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Скоропостижно ушедший на 46-м году жизни Сейтхан Дуйсенбаев остался в памяти родных, друзей и сослуживцев ответственным сотрудником, преданным своему делу, творческим человеком, прекрасно владеющим музыкальными инструментами, остроумным собеседником.

По замыслу организаторов, уголок Сейтхана Дуйсенбаева станет символом патриотизма, демонстрирующим образ сотрудника, сочетающего в себе высокие профессиональные качества и прекрасные творческие способности.

В церемонии открытия, на которой прозвучало много теплых искренних слов, воспоминаний друзей и коллег, приняли участие начальник управления кадровой политики департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Ержан Егембердиев, члены совета ветеранов во главе с председателем ветеранской организации департамента полиции области полковником полиции в отставке Турдалы Шералиным. Присутствовали Почетный гражданин города Тараза Дуйсенбек Ыбыналиев, сотрудники УССО, а также друзья и близкие, в том числе сын - инспектор управления специализированной службы охраны Жамбылской области капитан полиции Расул Дуйсенбаев, который продолжает дело отца.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Жамбылской области, память о сотрудниках полиции, которые геройски погибли во время несения службы или же безвременно ушли из жизни в расцвете лет, бережно хранят их коллеги.

В действующем с 2008 года в областном департаменте полиции музее особое место занимает экспозиция, посвященная «Халық Қаһарманы» Газизу Байтасову, имеются посвященные ему стенды, экспонируются его личные вещи, переданные семьей. Напомним, в Таразе 12 ноября 2011 года в результате преступлений, совершенных приверженцем джихадистского движения, погибли семеро человек, в том числе пятеро сотрудников правоохранительных органов и двое гражданских лиц, ранены трое сотрудников органов внутренних дел. Командир первого взвода отдельного батальона дорожной полиции Газиз Байтасов ценой собственной жизни преградил путь преступнику. Указом Президента Республики Казахстан за выдающиеся заслуги перед Отечеством, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Газизу Абдибековичу Байтасову - командиру первого взвода отдельного батальона дорожной полиции ДП Жамбылской области присвоено звание «Халық қаһарманы» (посмертно). В Таразе, на аллее департамента, установлен бюст «Халық Қаһарманы» Газиза Байтасова.

Музей департамента полиции области посещают ветераны, сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие, кандидаты на службу в ОВД, студенты вузов и колледжей, гости Жамбылской области. В музее проводятся экскурсии для учащихся общеобразовательных школ и детских специализированных учреждений. Ребятам рассказывают об истории ОВД, о жизни и подвигах полицейских.



















