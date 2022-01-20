Полицейские здания после штурма показали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Видео полицейских зданий после штурма показал ДП Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Как ранее сообщалось, в ночь на 6 января вооруженной атаке подверглись департамент полиции города, правления полиции Ауэзовского, Алмалинского, Бостандыкского, Медеуского, Жетысуского районов, а также отдел полиции при УП Алмалинского района.

Нападавшие использовали автоматы, гранаты, коктейли «Молотова» и другое стрелковое оружие. Всего на департамент полиции Алматы с 20:00 до 05:00 часов было совершено 27 атак. К сожалению, при отражении нападения на здание ОП при УП Алмалинского района погибли двое полицейских.