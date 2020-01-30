Полицейские задержали врача, распространившего ложную информацию о коронавирусе

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматинской области задержали врача, распространившего ложную информацию о коронавирусе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на polisia.kz

В ходе мониторинга социальных сетей выявлен факт распространения медицинским работником заведомо ложной информации посредством информационно-коммуникационных сетей. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 274 ч. 2 УК РК.

«В первые часы проведения проверочных мероприятий личность мужчины на видео была установлена. Им оказался гр. А., 1980 года рождения, который работает врачом-гинекологом в Центральной больнице Енбекшиказахского района Алматинской области. Сейчас фигурант задержан. Он признал факт распространения им заведомо ложной информации, утверждает, что искренне раскаивается в содеянном. Сейчас районным Управлением полиции проводится комплекс следственных мероприятий, по результатам которых по уголовному делу будет принято окончательное процессуальное решение» ,-констатировал начальник Департамента полиции Алматинской области генерал - майор полиции Серик Кудебаев

Вместе с тем, в полиции напомнили об уголовной ответственности за распространение ложных сведений.

«В большинстве случаев некоторые граждане ссылаются на то, что не знали о запрете тиражирования недостоверных сведений. Но, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. Эту аксиому должен знать каждый. В этой связи, призываем общественность руководствоваться исключительно официальными сообщениями от государственных органов и не принимать участие в тиражировании информации от сомнительных источников, чтобы не сеять необоснованную панику и ажиотаж», - резюмировал Серик Кудебаев.

Напомним, согласно с. 274 ч. 2 УК РК, распространение заведомо ложной информации посредством СМИ и информационно-коммуникационных сетей наказывается штрафом в размере до 3 тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3-х лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Минздрав РК предупредил об уголовной ответственности за фейковые новости о коронавирусе.