Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Полицейские задержали подозреваемых в краже труб на сумму 11 млн тенге в Жезказгане

14 Января 2023, 19:46
Полицейские задержали подозреваемых в краже труб на сумму 11 млн тенге в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – С территории строящегося объекта украли металлопластиковые трубы на сумму 11 миллионов тенге в Жезказгане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

По информации пресс-службы, 12 января текущего года в 12:39 часов в управление полиции города Жезказгана поступило сообщение по факту хищения неизвестными лицами металлопластиковых труб со строящегося объекта, расположенного в черте города. Общий ущерб составил более 11 миллионов тенге.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции УП города Жезказгана установлены двое неработающих жителей города 32 и 37 лет, которые дали признательные показания в совершении кражи металлических труб. Подозреваемые водворены в ИВС, вещественные доказательства изъяты.

Ведется расследование.


Новости по теме
Ряд домов частного сектора временно останется без тепла в Экибастузе 16 января
В Израиле прошли многотысячные протесты против Нетаньяху
Жамбылские полицейские нашли пропавшего двухлетнего ребенка
Теги:
Читайте также
Ряд домов частного сектора временно останется без тепла в Экибастузе 16 января
Жамбылские полицейские нашли пропавшего двухлетнего ребенка
В Израиле прошли многотысячные протесты против Нетаньяху
О гибели всех находившихся на борту разбившегося в Непале самолета заявили в Yeti Airlines
Крупный оздоровительный комплекс сгорел в Петропавловске
Крушение самолета в Непале: не менее 40 человек погибли
Пожар на складе в Алматы ликвидирован
Пожар произошел в индустриальной зоне «Оңтүстік»
Новости партнеров
Популярное
1 Суд выдворил россиянина из РК за двойное гражданство
2 Неблагоприятные метеоусловия 15 января прогнозируются в пяти городах Казахстана
3 Конкурс «Мисс Вселенная» выиграла американка Р’Бонни Габриэл
4 Двое погибли и шестеро ранены в ДТП на трассе Семей-Усть-Каменогорск
5 Крупный оздоровительный комплекс сгорел в Петропавловске

Лента новостей