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Полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки
15 Августа 2022 17:34

Полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

«В Аршалинское отделение полиции Акмолинской области 13 августа поступило обращение об изнасиловании несовершеннолетнего ребенка.

В тот же день по «горячим следам» подозреваемый был задержан. Полицейские установили его личность, им оказался местный житель.

Назначены необходимые экспертизы. В случае вины задержанного ему грозит срок от 20 лет до пожизненного лишения свободы», - говорится в публикации пресс-службы МВД РК в Telegram-канале.


Кадр из видео

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