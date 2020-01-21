Полицейские задержали банду квартирных воров в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Группа квартирных воров обезврежена полицией Алматы, которая состояла из трое ранее судимых молодых мужчин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спецоперация по поимке серийных «домушников» бал проведена на территории Алатауского района города. Путь их транспортному средству бойцы спецподразделения блокировали на пересечении проспекта Райымбека и улицы Момышулы.

«В момент задержания в салоне авто был обнаружен металлический сейф, золотые изделия и телевизор. И как было установлено позже, это имущество добыто преступным путем: за несколько минут до спецоперации злоумышленники обворовали частный дом, нанеся его владельцу значительный материальный ущерб. Чуть позже по месту жительства подозреваемых были обнаружены и изъяты 10 ноутбуков, а также 7 сотовых телефонов различных марок. Сами задержанные признались в том, что промышляют квартирными кражами. На их счету, как минимум, 20 аналогичных преступных фактов», - рассказал начальник управления криминальной полиции Жанболат Зиадин.

Проникали в жилище подозреваемые, путем отжима решеток окон. Чаще всего они орудовали, когда домочадцы спали. Награбленное имущество они загружали в автомобиль марки «БМВ 525» черного цвета с армянскими номерами и уезжали.

В «послужном списке» любителей легкой наживы есть магазин и салон красоты. Задержанные водворены в ИВС. Проверяется их причастность к другим преступлениям.

«Только по Наурызбайскому району за ними числится 10 эпизодов. И это только то, что удалось установить на начальном этапе досудебного расследования по ст. 188 ч.3 УК РК. Не исключено, что эта цифра к концу следствия может увеличиться. Параллельно сейчас ведется работа по установлению истинных владельцев предметов, вещей, техники, изъятых в доме подозреваемых», - уточнил, в свою очередь, начальник управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов.