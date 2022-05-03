Полицейские выплачивают до 300 тыс. тенге за добровольно сданное оружие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сумма выплат за добровольную сдачу огнестрельного оружия в Казахстане варьируется от 30 тыс. до 306 тыс. тенге за каждую единицу. Это от десяти до ста месячных расчетных показателей. Выплаты зависят от вида оружия и его технического состояния, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К примеру, 306 тыс. тенге может получить гражданин за автоматическое нарезное оружие. Половина такой суммы может быть выплачена за нарезные винтовки и карабины.

«За пистолеты и револьверы предполагается выплата в размере до 122 тыс. тенге. Каждая единица гладкоствольных ружей максимально может быть оценена в 91 тыс. тенге», - сообщил начальник Отдела по контролю за оборотом оружия Комитета административной полиции МВД РК Асылбек Идирисов в ходе онлайн-брифинга.

При определении размеров выплат комиссиями учитывается техническое состояние оружия и присваивается категория. Всего их три. К первой категории относится оружие, не находившееся в эксплуатации, либо исправное, но не утратившее товарного вида. Ко второй категории относится оружие, у которого имеются отдельные технические неисправности или дефекты, включая локальную маловыраженную коррозию поверхностей деталей, не препятствующих его дальнейшему использованию. Также это оружие, которое можно восстановить ремонтом без замены или восстановления основных частей, либо чисткой или смазкой. К третьей категории относится оружие, непригодное для дальнейшего использования или опасное в эксплуатации из-за наличия технических неисправностей, ремонт или восстановление которых нецелесообразны.

Срок выплаты вознаграждения – один месяц. Размер вознаграждения определяется комиссиями, создаваемыми в каждом органе полиции области, города и района.

Вознаграждению не подлежат предметы и вещества, не признанные экспертами криминалистами огнестрельным оружием, боеприпасами или взрывчатым веществом. Также не назначаются выплаты за оружие, состоящее на учете в информационных системах МВД, как «зарегистрированное» или «криминальное».

Компенсация не предполагается за самодельно изготовленные боеприпасы, а также патроны к гладкоствольному, газовому и травматическому оружию.









Фото: sosnovosti.ru