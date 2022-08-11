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Полицейские возвращают алматинцам похищенные у них и изъятые в Бишкеке гаджеты
11 Августа 2022 16:15

Полицейские возвращают алматинцам похищенные у них и изъятые в Бишкеке гаджеты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Еще пятерым алматинцам полиция вернула похищенные сотовые телефоны, что были изъяты в городе Бишкеке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Международный канал сбыта краденых телефонов был пресечен полицейскими Алматы. След краденых сотовых телефонов отыскали в Бишкеке.

В криминальной полиции сообщили, что это результат оперативных мероприятий по разоблачению фигуранта, занимающегося скупкой и дальнейшим сбытом краденых сотовых телефонов.

«У него работала своя схема. Гражданин П. наладил взаимодействие со своим кыргызским «коллегой»: наш соотечественник отправлял ему краденые в Алматы сотовые телефон, взамен получал гаджеты, что были похищены у жителей Бишкека. Оперативники, командированные в столицу Кыргызской Республики, привезли оттуда 278 мобильных устройств разных моделей, похищенных в нашем городе», – проинформировал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

Возвращенные сотовые телефоны сотрудники управления дознания проверяют на принадлежность по уголовных делам, расследуемым в Алматы.

«Буквально накануне пятерым алматинцам были возвращены похищенные телефоны. Мобильные устройства, как выяснилось, украли у них в общественном транспорте и на автобусных остановках. Эти граждане стали жертвами воров – карманников, которые, как правило, орудуют в местах наибольшего скопления людей. Важно всегда проявлять осторожность и бдительность», – резюмировал Науатов.


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