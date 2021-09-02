Полицейские ВКО выявляют жителей без гражданства

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские ВКО с начала года установили более 200 лиц без гражданства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«С начала 2021 года на территории Восточно-Казахстанской области установлено 231 лицо без документов, на данный момент из них 225 человек определили свой статус. Например, в августе впервые получила удостоверение личности 36-летняя жительница Урджарского района. Она обратилась в отдел полиции Урджарского района для оформления документов, удостоверяющих личность, так как за всю ее жизнь у нее не было даже свидетельства о рождении. Сотрудники миграционной службы оказали ей помощь в получении свидетельства о рождении, определили принадлежность к гражданству Республики Казахстан. В настоящее время женщина стала полноправным гражданином, может получать государственные услуги, официально трудоустроиться», – рассказал начальник управления миграционной службы ДП ВКО Ербол Бекпаев.



