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Полицейские ВКО выявляют жителей без гражданства

2 Сентября 2021 22:41
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Полицейские ВКО выявляют жителей без гражданства

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские ВКО с начала года установили более 200 лиц без гражданства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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«С начала 2021 года на территории Восточно-Казахстанской области установлено 231 лицо без документов, на данный момент из них 225 человек определили свой статус. Например, в августе впервые получила удостоверение личности 36-летняя жительница Урджарского района. Она обратилась в отдел полиции Урджарского района для оформления документов, удостоверяющих личность, так как за всю ее жизнь у нее не было даже свидетельства о рождении. Сотрудники миграционной службы оказали ей помощь в получении свидетельства о рождении, определили принадлежность к гражданству Республики Казахстан. В настоящее время женщина стала полноправным гражданином, может получать государственные услуги, официально трудоустроиться», – рассказал начальник управления миграционной службы ДП ВКО Ербол Бекпаев.



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#Восточно-Казахстанская область   #Общество  
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