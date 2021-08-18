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Полицейские ВКО пресекли факт продажи психотропных веществ

18 Августа 2021 17:55
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Полицейские ВКО пресекли факт продажи психотропных веществ

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Департамент полиции ВКО поступило коллективное заявление жильцов дома, расположенного по ул.Новаторов, о принятии мер в отношении одной из аптек, где осуществляется безрецептурный отпуск препаратов «трамадол», «тропикамед» наркозависимым и несовершеннолетним лицам.

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Сотрудниками Управления противодействия наркопреступности ДП ВКО в целях проверки данного обращения подобран так называемый «покупатель», который 07.08.2021 года произвел контрольный закуп за 1200 тенге препарата «тропикамед» без рецепта врача в указанной аптеке.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержана 48-летняя фармацевт аптеки, у которой изъято 11 штук препарата «тропикамед», 2 штуки препарата «трамадол».

Собранный материал направлен в Департамент Комитета медицинского фармацевтического контроля ВКО для привлечения владельца аптеки к административной ответственности по ст. 426 КРК об АП (Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники).

С начала 2021 года сотрудниками УПН ДП ВКО по ст.426 КРК об АП (Нарушение правил фармацевтической деятельности) выявлено 5 фактов, составленные материалы направлены в Департамент Комитета медицинского фармацевтического контроля ВКО для составления административных протоколов в размере 130 МРП.

Всего наложено штрафов на сумму 1 805 700 тенге. При повторном привлечении аптек по ч.2 ст. 426 КРК об АП предусмотрены штрафы в размере 200 МРП с приостановлением деятельности по решению суда.



Пресс-служба ДП ВКО


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#Восточно-Казахстанская область   #МВД РК   #Борьба с наркотиками  
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