Полицейские ВКО пресекли факт продажи психотропных веществ
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Департамент полиции ВКО поступило коллективное заявление жильцов дома, расположенного по ул.Новаторов, о принятии мер в отношении одной из аптек, где осуществляется безрецептурный отпуск препаратов «трамадол», «тропикамед» наркозависимым и несовершеннолетним лицам.
Сотрудниками Управления противодействия наркопреступности ДП ВКО в целях проверки данного обращения подобран так называемый «покупатель», который 07.08.2021 года произвел контрольный закуп за 1200 тенге препарата «тропикамед» без рецепта врача в указанной аптеке.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержана 48-летняя фармацевт аптеки, у которой изъято 11 штук препарата «тропикамед», 2 штуки препарата «трамадол».
Собранный материал направлен в Департамент Комитета медицинского фармацевтического контроля ВКО для привлечения владельца аптеки к административной ответственности по ст. 426 КРК об АП (Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники).
С начала 2021 года сотрудниками УПН ДП ВКО по ст.426 КРК об АП (Нарушение правил фармацевтической деятельности) выявлено 5 фактов, составленные материалы направлены в Департамент Комитета медицинского фармацевтического контроля ВКО для составления административных протоколов в размере 130 МРП.
Всего наложено штрафов на сумму 1 805 700 тенге. При повторном привлечении аптек по ч.2 ст. 426 КРК об АП предусмотрены штрафы в размере 200 МРП с приостановлением деятельности по решению суда.
Пресс-служба ДП ВКО
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