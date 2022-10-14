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Полицейские ВКО изъяли на водоемах и уничтожили более двух тысяч метров сетей
14 Октября 2022, 20:48

Полицейские ВКО изъяли на водоемах и уничтожили более двух тысяч метров сетей

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Более двух тысяч метров сетей уничтожено на водоемах ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С 4 по 7 октября сотрудники природоохранной полиции УМПС ДП ВКО совместно с инспекторами КГУ «Отряд оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства», управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО проводили рейдовые мероприятия на водоемах территории Алтайского, Курчумского и Самарского районов.

В ходе мероприятий выявлены два факта нарушения правил рыболовства и два нарушения требований пользования животным миром и правил охоты. По всем фактам в отношении виновных лиц составлены административные протоколы по статьям 382 части первой, 383 части первой КоАП РК.

Кроме того, изъято свыше 20 вставных синтетических сетей, изготовленных из моноволокна, общей длиной 2 тыс. 100 метров, также изъято семь приспособлений для ловли раков. Всего с начала года по области проведено 931 рейдовое мероприятие, выявлено 907 нарушений в области природоохранного Законодательства РК. Изъято и уничтожено более 15 тысяч метров синтетических сетей и приспособлений для ловли раков.


Фото: polisia.kz

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