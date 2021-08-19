Полицейские в Атырау задержали за угон автомобиля 14-летнего подростка

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Атырау за угон автомобиля полицейские задержали четырнадцатилетнего подростка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Накануне вечером в 18.15 часов в Центр оперативного управления полиции города Атырау поступило сообщение. Звонивший рассказал, что на улице Баймуханова 33 был угнан автомобиль Daewoo Nexia. Сообщение было незамедлительно передано сотрудникам патрульной полиции. При проведении розыскных мероприятий на закрепленной территории по ул. Баймуханова стражи порядка заметили указанный автомобиль Daewoo Nexia, припаркованный у продуктового магазина «Үш қоныр». Полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Им оказался подросток 2007 года рождения»,- рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

Ранее сообщалось об автоаварии с участием подростка - в Атырауской области в дорожно-транспортном происшествии погиб несовершеннолетний, находившийся за рулем автомобиля.