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    15:30, 21 Август 2022 | GMT +6

    Полицейские в Атырау спасли мужчину от прыжка с моста

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау полицейские спасли мужчину, который пытался спрыгнуть с моста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    21 августа около 02:45 ночи оператору 102 поступило сообщение о том, что с моста «Жумыскер – Балыкшы» неизвестный собирается прыгнуть в воду. Сотрудники Центра оперативного управления незамедлительно дали указания ближайшим экипажам. Находившиеся неподалеку сотрудники экипажа Батыс-24 старший лейтенант полиции Темирлан Сахиполлаев и капитан полиции Дамир Аманов незамедлительно прибыли на место и установили местного жителя, 1989 года рождения, который намеревался прыгнуть с моста. Полицейские, проведя четырехминутную профилактическую беседу, убедили мужчину, который собирался прыгнуть с моста, самовольно покинуть мост. Гражданин был доставлен на экспертизу, где было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения «легкой степени».




    Фото: polisia.kz


    Теги:
    Атырауская область МВД РК Правоохранительные органы
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