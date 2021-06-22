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    14:57, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    Полицейские в Актобе спасли женщину от суицида с помощью растянутого одеяла

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 19 июня в 17.20 часов на пульт 102 г. Актобе поступило телефонное сообщение о том, что женщина в алкогольном опьянении пытается спрыгнуть с 4-го этажа дома по улице Ш. Уалиханова.

    На место происшествия оперативно направился участковый инспектор полиции Нурлыбек Конилкошев, также прибыли сотрудники патрульной полиции Саламат Елдесов и Нурберген Ахетов. Полицейские, оценив обстановку, растянули одеяло под окнами дома и начали уговаривать женщину не прыгать, однако она спрыгнула. Спасло ее от смерти растянутое полицейскими и соседями одеяло. 25-летняя женщина получила незначительные телесные повреждения и была доставлена в БСМП г. Актобе, после оказания медицинской помощи она отпущена домой. Сожитель женщины выразил благодарность полицейским за оперативность в ее спасении. Причина, побудившая женщину на отчаянный шаг, выясняется.


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