Полицейские в Актобе спасли женщину от суицида с помощью растянутого одеяла

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 19 июня в 17.20 часов на пульт 102 г. Актобе поступило телефонное сообщение о том, что женщина в алкогольном опьянении пытается спрыгнуть с 4-го этажа дома по улице Ш. Уалиханова.

На место происшествия оперативно направился участковый инспектор полиции Нурлыбек Конилкошев, также прибыли сотрудники патрульной полиции Саламат Елдесов и Нурберген Ахетов. Полицейские, оценив обстановку, растянули одеяло под окнами дома и начали уговаривать женщину не прыгать, однако она спрыгнула. Спасло ее от смерти растянутое полицейскими и соседями одеяло. 25-летняя женщина получила незначительные телесные повреждения и была доставлена в БСМП г. Актобе, после оказания медицинской помощи она отпущена домой. Сожитель женщины выразил благодарность полицейским за оперативность в ее спасении. Причина, побудившая женщину на отчаянный шаг, выясняется.