Полицейские устроили погоню за пьяным водителем КамАЗа в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - Полицейские ВКО устроили погоню за пьяным водителем КамАЗа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Водитель автомобиля не реагировал на законные требования сотрудников полиции. Более того, он попытался протаранить патрульную машину, скрываясь от преследования. В итоге большегруз все-таки удалось остановить.

Водитель, оставив машину, попытался убежать от полицейских, но был задержан.

Уже в участке стражи порядка выяснили, что молодой человек в возрасте 20 лет был пьян. В салоне вместе с ними находились двое пассажиров. Один его ровесник, вторая – девушка 16 лет. В отношении ее родителей стражи порядка составили административный протокол – за то, что отпустили дочь одну ночью.

А в отношении водителя ведется досудебное расследование за неповиновение представителю власти.