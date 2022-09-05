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    12:36, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Полицейские усилили патрулирование возле школ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С началом нового учебного года полицейские усилили патрулирование возле школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня изменена расстановка сил и средств. Возле школ усилено патрулирование», - сообщила представитель пресс-службы МВД РК Шугыла Турлыбек на еженедельном онлайн-брифинге.

    По ее словам, проводятся рейды по контролю за соблюдением скоростного режима, проверяются лицензии школьных автобусов, начата акция «Внимание-дети», направленная на повышение безопасности детей на дорогах.

    «Ужесточены требования к организациям, занимающимся охраной школ. Продолжается установка «тревожных кнопок», турникетов и металлоискателей», - добавила Ш.Турлыбек.

    Она подчеркнула, что на педагогов возложена обязанность о незамедлительном сообщении в полицию о фактах совершения несовершеннолетними или в отношении них противоправных действий. За невыполнение данного требования предусмотрена административная ответственность.


    Теги:
    Борьба с преступностью Образование МВД РК Правоохранительные органы
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