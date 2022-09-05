НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С началом нового учебного года полицейские усилили патрулирование возле школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня изменена расстановка сил и средств. Возле школ усилено патрулирование», - сообщила представитель пресс-службы МВД РК Шугыла Турлыбек на еженедельном онлайн-брифинге.

По ее словам, проводятся рейды по контролю за соблюдением скоростного режима, проверяются лицензии школьных автобусов, начата акция «Внимание-дети», направленная на повышение безопасности детей на дорогах.

«Ужесточены требования к организациям, занимающимся охраной школ. Продолжается установка «тревожных кнопок», турникетов и металлоискателей», - добавила Ш.Турлыбек.

Она подчеркнула, что на педагогов возложена обязанность о незамедлительном сообщении в полицию о фактах совершения несовершеннолетними или в отношении них противоправных действий. За невыполнение данного требования предусмотрена административная ответственность.