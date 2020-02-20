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Полицейские торговали наркотиками в Алматинской области

20 Февраля 2020 19:00
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Полицейские торговали наркотиками в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские торговали наркотиками в Алматинской области. Об этом сообщил начальник департамента собственной безопасности МВД РК Арман Саданов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Департамент собственной безопасности осуществляет свою работу и по другим сферам деятельности. То есть выявляет все коррупционные риски по тем или иным направлениям. В частности, в прошлом году пресечен факт незаконной деятельности сотрудников одного из районов Алматинской области, которые осуществляли торговлю и вторичный оборот наркотиков», - сказал Арман Саданов на пресс-конференции в МВД.

По его словам, за аналогичные преступления арестован начальник управления по борьбе с наркобизнесом департамента полиции Кызылординской области.

«Выявляется ряд моментов, где наши сотрудники могут быть задействованы при покровительстве тех или иных преступных деяний. Уже в этом году совместно с органами нацбезопасности в Шымкенте пресечена контрабандная перевозка рогов сайги - 50 кг. Общий ущерб - более 100 млн тенге», - добавил А. Саданов.


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Ключевые слова: Алматинская область, Борьба с преступностью, Коррупция, МВД РК,
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Азамат Сыздыкбаев

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