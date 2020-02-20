Полицейские торговали наркотиками в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские торговали наркотиками в Алматинской области. Об этом сообщил начальник департамента собственной безопасности МВД РК Арман Саданов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департамент собственной безопасности осуществляет свою работу и по другим сферам деятельности. То есть выявляет все коррупционные риски по тем или иным направлениям. В частности, в прошлом году пресечен факт незаконной деятельности сотрудников одного из районов Алматинской области, которые осуществляли торговлю и вторичный оборот наркотиков», - сказал Арман Саданов на пресс-конференции в МВД.

По его словам, за аналогичные преступления арестован начальник управления по борьбе с наркобизнесом департамента полиции Кызылординской области.

«Выявляется ряд моментов, где наши сотрудники могут быть задействованы при покровительстве тех или иных преступных деяний. Уже в этом году совместно с органами нацбезопасности в Шымкенте пресечена контрабандная перевозка рогов сайги - 50 кг. Общий ущерб - более 100 млн тенге», - добавил А. Саданов.