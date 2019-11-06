Полицейские столицы задержали интернет-мошенников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками столичной полиции проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Anti-Fraud», направленное на пресечение преступлений в сфере информационных технологий, таких как интернет-мошенничество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султан.

В ходе первого этапа мероприятия задержаны 8 лиц, которые совершили 11 интернет-мошенничеств и 6 краж с электронных счетов.

К сожалению, количество интернет-мошенничеств ежегодно растет, в этом году уже поступило более 1300 заявлений. Несмотря на предупреждения и рекомендации, жители столицы теряют бдительность и попадаются на уловки мошенников в сети Интернет.

Так, в октябре т.г. несколько жителей столицы, в поисках аренды квартир в сети Интернет нашли объявления, договорились и перечислили предоплату на электронный кошелек, однако после перечисления мобильные телефон был отключен, а деньги ушли на неизвестный счет. Жители обратились с заявлением.

05.11.2019 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая задержана, ею оказалась 22-летняя жительница г.Нур-Султан, у которой изъяты банковские карты подставных лиц. Доказана ее причастность по 7 эпизодам.

Также задержана группа лиц, из числа жителей ВКО, которые используя интернет-приложения «INDRIVER» и «YANDEX» под предлогом заказа такси обманывали столичных таксистов. Одна из участников данной группы – 21-летняя девушка была осуждена за аналогичное преступление на 4 месяца и получила «условно-досрочное освобождение».

В этот же день, за хищение денег с банковских карт задержан житель столицы, 1998 года рождения, который работал в одном из баров. Используя реквизиты клиентов бара, он посредством Интернета получал доступ к счетам и совершал кражи. В отношении него доказано более 6 краж.

Чтобы не попасться на уловки мошенников в интернете, полиция города Нур-Султан рекомендует:

- оплачивать за товар после его получения, проверять наличие товара и его вид по видеосвязи; проверять отзывы об интернет-магазине;

- никому не передавать реквизиты банковских карт, одноразовых паролей и CVV-код; иначе за минуту вы можете лишиться своих сбережений;

- не доверять лицам, сообщающим о выигрышах, с просьбой перечислить деньги на киви-кошелек под различными предлогами. Подобные акции проводятся бесплатно.