Полицейские столицы провели «выездное социальное бюро» против насилия в семье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках республиканской акции «16 дней против насилия» сотрудники подразделения по защите женщин от насилия совместно с «ООН Женщины» в Казахстане, управлением образования и кризисным центром «Үміт» провели в ТРЦ «Хан Шатыр» «выездное социальное бюро», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Жители и гости столицы получили социально-правовые, психологические и юридические консультации, а также приняли участие в мастер-классах по рукоделию, в играх и викторинах, которые организовали ученики школы-гимназии №4 имени Ж. Жабаева.

По словам старшего инспектора подразделения по защите женщин от насилия УМПС ДП города Нур-Султан Гульмиры Шрахметовой, инициатива призвана привлечь внимание государственных учреждений и организаций, НПО и общественности к вопросам профилактике бытового насилия в семье, в том числе, в отношении женщин.