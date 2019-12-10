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вчера 14:00
Полицейские столицы провели «выездное социальное бюро» против насилия в семье
10 Декабря 2019 04:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках республиканской акции «16 дней против насилия» сотрудники подразделения по защите женщин от насилия совместно с «ООН Женщины» в Казахстане, управлением образования и кризисным центром «Үміт» провели в ТРЦ «Хан Шатыр» «выездное социальное бюро», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.
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Жители и гости столицы получили социально-правовые, психологические и юридические консультации, а также приняли участие в мастер-классах по рукоделию, в играх и викторинах, которые организовали ученики школы-гимназии №4 имени Ж. Жабаева.
По словам старшего инспектора подразделения по защите женщин от насилия УМПС ДП города Нур-Султан Гульмиры Шрахметовой, инициатива призвана привлечь внимание государственных учреждений и организаций, НПО и общественности к вопросам профилактике бытового насилия в семье, в том числе, в отношении женщин.
Ключевые слова: Нур-Султан, Борьба с преступностью,
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