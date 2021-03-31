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    10:53, 31 Март 2021 | GMT +6

    Полицейские столицы показали лица магазинных воров

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции города Нур-Султана за совершение краж из магазинов и супермаркетов регулярно задерживает серийных воров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

    «Данные лица еженедельно отражаются в криминальной сводке столицы. В группе лиц, в основном из двух человек, в дневное время, пользуясь моментом, когда продавец отвлечен другими клиентами, совершают кражи товаров и различных инструментов из продуктовых магазинов и супермаркетов столицы. Также имеются эпизоды краж одежды и обуви из бутиков торгово-развлекательных центров. Краденное выносят в рюкзаках либо под верхней одеждой», - рассказали в столичной полиции.

    Полицейские призывают владельцев и работников магазинов и ТРЦ быть бдительными и при обнаружении указанных лиц обратиться в полицию по номеру 102.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Астана Общество Безопасность Правоохранительные органы
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