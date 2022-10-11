Полицейские столицы перешли на усиленный вариант несения службы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с проведением в столице крупных международных мероприятий с участием глав государств и правительств, полицейские Астаны с сегодняшнего дня, 10 октября, перешли на усиленный вариант несения службы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата со ссылкой на столичный департамент полиции.

С 21.00 часов 10 октября на базе Стационарных контрольных постов усилен контроль за въездом на территорию столицы, несение службы на постах осуществляется в круглосуточном режиме мобильными группами в составе сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны РК.

В целях предупреждения и пресечения нарушений миграционного законодательства с 1 октября проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». Особое внимание уделено обеспечению дорожной безопасности и соблюдению правил дорожного движения.

В связи с проводимыми мероприятиями в новом административном центре города будет проводиться сопровождение охраняемых лиц с временным частичным ограничением движения на некоторых участках дорог.

Департамент полиции Астаны просит жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и рекомендует для удобства пользоваться общественным транспортом.

В целях безопасности и исключения транспортных задержек, рекомендуется заранее планировать свои маршруты движения и строго соблюдать правила дорожного движения.









Фото: пресс-служба акимата г. Астана











