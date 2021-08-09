Полицейские стали лучше раскрывать преступления – Ерлан Тургумбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об улучшении показателей раскрываемости преступлений заявил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На прошлой неделе Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева. Президенту было доложено о криминогенной ситуации в стране и результатах работы органов внутренних дел. По словам Ерлана Тургумбаева, ведомству удалось улучшить показатели раскрываемости большинства видов преступлений», - сказал официальный представитель МВД на брифинге в ведомстве.

В частности, по его словам, сократилось количество убийств, грабежей, хулиганств, краж, а также правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Повысился уровень безопасности в общественных местах и на улицах. Вместе с тем возросло количество мошеннических действий, в том числе с использованием сети интернет. Этому способствовал и рост онлайн-услуг в условиях пандемии.

Главу государства проинформировали о принимаемых мерах по пресечению распространения поддельных паспортов вакцинации. Всего с начала года органами полиции возбуждено 110 уголовных дел, из них 50 – за подделку паспортов вакцинации и 60 – за подделку ПЦР-справок.

Министр также сообщил, что на сегодня 96 % личного состава сотрудников подразделений МВД провакцинированы.

«По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил министерству совместно с другими государственными органами уделять особое внимание обеспечению карантинных мер, а также активизировать работу по профилактике преступлений против несовершеннолетних, бытовой преступности и обеспечению дорожной безопасности», - заключил Н. Ораз.



