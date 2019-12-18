Полицейские спасли усть-каменогорца от суицида

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске прохожие записали на видео спасение мужчины, пытавшегося покончить жизнь самоубийством, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ВКО.

Сообщение о мужчине, который пытается спрыгнуть с балкона квартиры на третьем этаже, пришло в полицию 17 декабря, около 15:30.

На место происшествия незамедлительно был направлен патрульный экипаж. Инспекторы патрульной полиции на пути к месту вызова связались с участковым и узнали, что квартира числится на учете как сдаваемая в аренду.

Полицейские сразу же связались с хозяйкой квартиры и выяснили, что квартиру на двое суток арендовал 39-летний мужчина.

На месте происшествия стражи порядка действовали слаженно. Пока один из сотрудников отвлекал человека, уже собиравшегося прыгать с балкона, его напарник вместе с хозяйкой вошли в квартиру. Уже в квартире они продолжили отговаривать мужчину от необдуманного поступка.

Во время беседы патрульные полицейские, улучив момент, резким движением затащили несостоявшегося самоубийцу в безопасное место и таким образом спасли жизнь человеку.