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Полицейские спасли усть-каменогорца от суицида

18 Декабря 2019 21:10
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Полицейские спасли усть-каменогорца от суицида

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске прохожие записали на видео спасение мужчины, пытавшегося покончить жизнь самоубийством, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ВКО.

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Сообщение о мужчине, который пытается спрыгнуть с балкона квартиры на третьем этаже, пришло в полицию 17 декабря, около 15:30.

На место происшествия незамедлительно был направлен патрульный экипаж. Инспекторы патрульной полиции на пути к месту вызова связались с участковым и узнали, что квартира числится на учете как сдаваемая в аренду.

Полицейские сразу же связались с хозяйкой квартиры и выяснили, что квартиру на двое суток арендовал 39-летний мужчина.

На месте происшествия стражи порядка действовали слаженно. Пока один из сотрудников отвлекал человека, уже собиравшегося прыгать с балкона, его напарник вместе с хозяйкой вошли в квартиру. Уже в квартире они продолжили отговаривать мужчину от необдуманного поступка.

Во время беседы патрульные полицейские, улучив момент, резким движением затащили несостоявшегося самоубийцу в безопасное место и таким образом спасли жизнь человеку.

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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