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    15:54, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Полицейские спасли семью с грудным ребенком на трассе в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области дорожные полицейские помогли семье, которая с грудным ребенком осталась на трассе в неисправном автомобиле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, инцидент произошел еще 2 апреля, но о нем никто бы не узнал, если бы не видеоблагодарность водителя, которую он разместил в пабликах в сети Instagram.

    «В ходе осуществления контроля за дорожным движением инспекторы службы батальона патрульной полиции департамента полиции старший лейтенант полиции Жанат Бейбут и лейтенант полиции Дастан Толемисов на 48-м км автодороги «Кокшетау-Омск» заметили автомашину марки «Volkswagen Passat», которая стояла с открытым капотом. Причина остановки была очевидна. Полицейские без раздумий остановились и предложили свою помощь. Как стало известно, автомашина была с неисправным двигателем, и в ней находилась жена водителя с грудным ребенком», - пояснили в ведомстве.

    По словам мужчины, некоторое время он пытался остановить попутные машины, но так и не дождался помощи от водителей. Полицейские пересадили женщину с малышом в попутную автомашину, а сами зацепили неисправный автомобиль и на буксире доставили в город Кокшетау прямо к дому.

    «Это человеческий фактор. Мы увидели, что человек нуждается в помощи, поэтому пришли на подмогу. Мы целыми днями разъезжаем по дорогам и практически каждый день сталкиваемся с подобными случаями. В основном ломаются транспортные средства, и каждому стараемся помочь чем можем», - добавили патрульные полицейские, невольно ставшие героями соцсетей.



    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Видео Происшествия Правоохранительные органы Акмолинская область
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