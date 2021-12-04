Полицейские спасли от прыжка с моста мужчину в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с моста в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте Министерства внутренних дел РК.

Днем 3 декабря 39-летний житель города Шу поднялся на пешеходный мост железнодорожного вокзала и пытался свести счеты с жизнью. Мужчину заметили прохожие и сообщили в линейный отдел полиции.

На место происшествия направилась дежурная следственно-оперативная группа. Капитан полиции Азильхан Ильясов начал вести с мужчиной беседу и уговорил его спуститься с опасной высоты.

«В ходе дальнейших разбирательств выяснилось, что мужчина проживает со своей матерью и несовершеннолетней дочерью. С супругой развелся 7 лет назад. Он пояснил, что хотел покончить жизнь самоубийством. Что конкретно стало причиной поступка, сообщить отказался. В момент происшествия он был трезв. В настоящее время отбывает условное наказание по статье 188 УК РК (Кража).

Данный факт зарегистрирован в ЛОП на станции Шу. В настоящее время проводится проверка. Мужчина находится с семьей», - сообщили в ведомстве.

Напомним, подобный случай произошел недавно в Нур-Султане. 18-летний молодой человек пытался спрыгнуть с моста в реку Ишим.