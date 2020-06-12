Полицейские спасли мужчину во время приступа эпилепсии в Капшагае

КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ - 12 июня полицейские взвода патрульной полиции ОП города Капшагай своевременно оказали необходимую первую помощь мужчине страдающему эпилепсией, во время приступа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

При патрулировании обслуживаемого участка экипаж автопатруля «Беркут-800», следуя по улице Центральная, увидели вдоль проезжей части возле знака «пешеходный переход», как на землю внезапно упал человек. Почувствовав неладное, полицейские поспешили на помощь. У потерявшего сознание мужчины начались судороги, изо рта пошла пена. Поняв, что это эпилептический приступ, стражи порядка не растерялись и стали оказывать необходимую первую помощь.

Чтобы больной не захлебнулся, мужчину положили в правильное положение на бок и стали оберегать голову от ударов о землю. Убедившись, что пострадавшему оказана первая помощь, вызвали «скорую помощь».

Приехавшие на вызов медицинские работники бригады № 73 забрали пациента, оказавшегося 44-летним местным жителем, в больницу. При этом врачи поблагодарили полицейских за своевременные, грамотные действия.

