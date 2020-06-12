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Полицейские спасли мужчину во время приступа эпилепсии в Капшагае

12 Июня 2020 18:43
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Полицейские спасли мужчину во время приступа эпилепсии в Капшагае

КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ - 12 июня полицейские взвода патрульной полиции ОП города Капшагай своевременно оказали необходимую первую помощь мужчине страдающему эпилепсией, во время приступа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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При патрулировании обслуживаемого участка экипаж автопатруля «Беркут-800», следуя по улице Центральная, увидели вдоль проезжей части возле знака «пешеходный переход», как на землю внезапно упал человек. Почувствовав неладное, полицейские поспешили на помощь. У потерявшего сознание мужчины начались судороги, изо рта пошла пена. Поняв, что это эпилептический приступ, стражи порядка не растерялись и стали оказывать необходимую первую помощь.

Чтобы больной не захлебнулся, мужчину положили в правильное положение на бок и стали оберегать голову от ударов о землю. Убедившись, что пострадавшему оказана первая помощь, вызвали «скорую помощь».

Приехавшие на вызов медицинские работники бригады № 73 забрали пациента, оказавшегося 44-летним местным жителем, в больницу. При этом врачи поблагодарили полицейских за своевременные, грамотные действия.


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