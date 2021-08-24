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Полицейские спасли мужчину от суицида в Шымкенте

24 Августа 2021 15:31
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Полицейские спасли мужчину от суицида в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Полицейские спасли мужчину от суицида в Шымкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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23 августа инспекторы полка патрульной полиции ДП Шымкента Е. Ерубаев и Е. Жанысбаев в ходе несения службы заметили стоящего за перилами моста мужчину. Подъехав ближе, полицейские обнаружили, что гражданин собирается покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с высоты.

Пока один из стражей порядка отвлекал мужчину разговором, другой, обойдя, подошел ближе и смог ухватиться за настроенного на суицид горожанина. После этого совместными силами мужчину удалось вывести в безопасное место.

Таким образом, благодаря профессионализму и оперативным действиям сотрудники полиции сохранили еще одну жизнь.


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#МВД РК   #Шымкент   #Спасение  
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