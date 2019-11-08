Полицейские спасли карагандинку от суицида

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полка патрульной полиции спасли карагандинку от суицида, передает МИА «Казинформ».

8 ноября на телефон 102 позвонила жительница города и сообщила о том, что по адресу ул.Сатыбладина 18 девушка пытается спрыгнуть с крыши 9-ти этажного дома.





«На адрес незамедлительно выдвинулся экипаж 0913 в составе лейтенанта полиции Ерасыла Мурат инспектора службы полка патрульной полиции УП г.Караганды и полицейского полка патрульной полиции сержанта Бекзата Омашева. По прибытию на место, сотрудники поднялись на крышу многоэтажного дома, где заметили на козырьке балкона девушку, которая хотела совершить прыжок», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.





Чтобы предотвратить несчастный случай, лейтенант Ерасыл Мурат начал диалог с девушкой. Таким образом он хотел выиграть время. А тем временем его напарник Бекзат Омашев приблизился к краю крыши и, рискуя собственной жизнью, спрыгнул на козырек балкона и схватил девушку. После чего они благополучно подняли ее на крышу дома.

«Изначально я подумала, что это экстремалы, которые поднялись на крышу за порцией адреналина, но приблизив видео, я увидела, что ходит молодая девушка. Я сразу набрала номер 102 и сообщила им об этом. Очень благодарна сотрудникам полиции, они слаженно и оперативно спасли жизнь человека. Герои живут среди нас», - рассказала очевидец происшествия.

По словам стражей порядка, на данный шаг 24-летнюю жительницу города подтолкнул семейный конфликт. В настоящее время с ней работают психологи.







