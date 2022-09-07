Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Полицейские спасли двух детей в Нур-Султане

Редактор:  
Алла Серикбаева
7 Сентября 2022, 15:55
Полицейские спасли двух детей в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В полицию поступило сообщение от жителей дома по улице Молдагулова о том, что на четвертом этаже на подоконнике стоит ребенок и смотрит в открытое окно. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На место происшествия прибыл автопатруль в составе Рината Мухамеджанова и Таскена Сакен. Так как квартира была закрыта, полицейские решили забраться в помещение через окно пятого этажа. Один из патрульных обвязал себя тросом и стал спускаться из окна, второй страховал напарника. Общими усилиями полицейский проник в квартиру, где находились двое малышей в возрасте 3 лет и 1 года.

С родителями несовершеннолетних проведена профилактическая беседа о недопущении оставления детей.


Астана   Общество   Спасение   Дети  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану