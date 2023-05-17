Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Костанайская область

Полицейские спасли девушку в Лисаковске

Редактор:  
Гульмира Байзакова
17 Мая 2023, 16:22
Полицейские спасли девушку в Лисаковске Фото: polisia.kz

ЛИСАКОВСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские предотвратили суицид девушки в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На пульт «102» города Лисаковска поступил вызов о том, что на обрыве реки Айет находится девушка, которая может сорваться в воду.

На место происшествия сразу же были направлены патрульные полицейские Сеил Курбанов и Айтен Шайданов, которые нашли девушку и предотвратили трагедию.

«Мы прибыли на место вовремя, так как 18-летняя девушка находилась в состоянии стресса. Причиной ее нахождения на высоком берегу оказалась ссора с молодым человеком», – рассказал Курбанов.

Отец девушки поблагодарил патрульных полицейских за спасение дочери. С ней работают психологи. Сотрудники полиции Сеил Курбанов в органах внутренних дел служит с 2018 года, Айтен Шайданов - с 2008-го. За это время напарники оказывали помощь гражданам, оказавшимся в трудной ситуации и имеют опыт работы в экстремальных ситуациях.


Костанайская область   МВД РК   Спасение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
Подходы к вопросу обеспечения жильем пересмотрят в Казахстане
Подходы к вопросу обеспечения жильем пересмотрят в Казахстане
Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК
Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК
Количество тестовых вопросов при поступлении на госслужбу сократят в Казахстане
Количество тестовых вопросов при поступлении на госслужбу сократят в Казахстане