Полицейские спасли девушку в Лисаковске

ЛИСАКОВСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские предотвратили суицид девушки в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На пульт «102» города Лисаковска поступил вызов о том, что на обрыве реки Айет находится девушка, которая может сорваться в воду.

На место происшествия сразу же были направлены патрульные полицейские Сеил Курбанов и Айтен Шайданов, которые нашли девушку и предотвратили трагедию.

«Мы прибыли на место вовремя, так как 18-летняя девушка находилась в состоянии стресса. Причиной ее нахождения на высоком берегу оказалась ссора с молодым человеком», – рассказал Курбанов.

Отец девушки поблагодарил патрульных полицейских за спасение дочери. С ней работают психологи. Сотрудники полиции Сеил Курбанов в органах внутренних дел служит с 2018 года, Айтен Шайданов - с 2008-го. За это время напарники оказывали помощь гражданам, оказавшимся в трудной ситуации и имеют опыт работы в экстремальных ситуациях.