Полицейские спасли девушку от прыжка с моста в Таразе
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Полицейские спасли девушку от прыжка с моста в Таразе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
15 ноября в ходе ночной отработки сотрудникам батальона патрульной полиции Управления полиции города Тараза около 03:00 часов из Центра оперативного управления поступило сообщение о том, что женщина на мосту собирается прыгать. Сотрудники патрульной полиции, находившиеся неподалеку от места происшествия, оперативно прибыли к мосту и, побеседовав с молодой девушкой, спасли ее от попытки суицида.
22-летняя жительница города была доставлена в отдел полиции сотрудниками батальона патрульной полиции Айдыном Абдрахмановым и Рауаном Мирибилдаевым, которым она поведала о своей депрессии и решении совершить самоубийство. С девушкой проведены профилактические работы совместно с психологами.
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