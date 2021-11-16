+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: -2 °С
USD 429.99 EUR 492.25
RUB 5.94 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Полицейские спасли девушку от прыжка с моста в Таразе

16 Ноября 2021 11:04
Поделиться:
Полицейские спасли девушку от прыжка с моста в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Полицейские спасли девушку от прыжка с моста в Таразе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Подростки-вандалы испортили остановку в Атырау
Кибермошенники обманывают казахстанцев от имени крупного банка Тело повешенного  мужчины нашли в Алматы Полиция изъяла у жителей Павлодарской области 15 единиц оружия

15 ноября в ходе ночной отработки сотрудникам батальона патрульной полиции Управления полиции города Тараза около 03:00 часов из Центра оперативного управления поступило сообщение о том, что женщина на мосту собирается прыгать. Сотрудники патрульной полиции, находившиеся неподалеку от места происшествия, оперативно прибыли к мосту и, побеседовав с молодой девушкой, спасли ее от попытки суицида.

22-летняя жительница города была доставлена в отдел полиции сотрудниками батальона патрульной полиции Айдыном Абдрахмановым и Рауаном Мирибилдаевым, которым она поведала о своей депрессии и решении совершить самоубийство. С девушкой проведены профилактические работы совместно с психологами.




Подписывайтесь на наш канал:

#Жамбылская область   #Видео   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
Подростки-вандалы испортили остановку в Атырау
Кибермошенники обманывают казахстанцев от имени крупного банка
Тело повешенного  мужчины нашли в Алматы
Полиция изъяла у жителей Павлодарской области 15 единиц оружия
Популярное
1 На видео попала кража из гипермаркета в Нур-Султане
2 Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
3 Оформлявший кредиты на казахстанцев серийный аферист задержан в Караганде
4 Подписано постановление о ревакцинации против КВИ в Казахстане
5 О цифровых нововведениях по регистрации автомобилей сообщили в МВД РК
6 Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня
Читайте также
За спасение людей наградили военнослужащих в СКО
На вокзале и в вагонах поездов рассказывают о наркоситуации в СКО
На видео попала кража из гипермаркета в Нур-Султане
Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
Оформлявший кредиты на казахстанцев серийный аферист задержан в Караганде
Подписано постановление о ревакцинации против КВИ в Казахстане
О цифровых нововведениях по регистрации автомобилей сообщили в МВД РК
Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив