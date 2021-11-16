Полицейские спасли девушку от прыжка с моста в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Полицейские спасли девушку от прыжка с моста в Таразе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

15 ноября в ходе ночной отработки сотрудникам батальона патрульной полиции Управления полиции города Тараза около 03:00 часов из Центра оперативного управления поступило сообщение о том, что женщина на мосту собирается прыгать. Сотрудники патрульной полиции, находившиеся неподалеку от места происшествия, оперативно прибыли к мосту и, побеседовав с молодой девушкой, спасли ее от попытки суицида.

22-летняя жительница города была доставлена в отдел полиции сотрудниками батальона патрульной полиции Айдыном Абдрахмановым и Рауаном Мирибилдаевым, которым она поведала о своей депрессии и решении совершить самоубийство. С девушкой проведены профилактические работы совместно с психологами.







