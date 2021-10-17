Полицейские спасли детей из горящего подъезда в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Несколько человек спасли во время пожара стражи порядка Караганды. Двое полицейских вывели из густого дыма двух женщин и четверых детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Экипаж спецмашины полка патрульной полиции УП г. Караганды в составе старших лейтенантов полиции Дамира Адалиева и Шынарбека Асылхан нес службу в Центральном секторе города. Около 20:30 им поступило тревожное сообщение: в пятиэтажном доме по улице Пичугина горит квартира. Полицейским потребовалось несколько минут, чтобы прибыть на место происшествия.

Что-то горело в первом подъезде, из которого валил густой едкий дым. Здесь уже работали пожарные, которые перегородили дорогу гражданам, стремившимся зайти в подъезд. На улице собрались жители, успевшие выбежать на улицу. Но, как выяснилось, многие люди не успели эвакуироваться.

«С напарником забежали в подъезд и стали стучать в квартиры, в которых могли оставаться люди. Задымленность была такая сильная, что я набросил на голову куртку, а Дамир прикрыл лицо шапкой. Только так можно было хоть как-то дышать. Поднялись на четвертый этаж, и здесь, как выяснилось, в 16-ой квартире находилась женщина с двумя детьми – девочками восьми и десяти лет. И с ними еще собака. С напарником вывели всех на улицу», - рассказывает Шынарбек Асылхан.

Полицейские только сделали несколько глотков свежего воздуха, как к ним подбежала супружеская чета. Она торопливо объяснила, что утром, уходя на работу, оставили пожилым родителям двухмесячного ребенка и двухлетнего сына. Когда начался пожар, старики успели выбежать с младенцем, а малолетний внук так и остался в квартире. Кроме того, женщина с пятилетним ребенком остались в квартире на пятом этаже. Не мешкая, полицейские вновь забежали в опасный подъезд.

Двухлетнего малыша они нашли на балконе. На удивление он совсем не плакал. Ребенка полицейские укрыли и вывели на улицу.

«Я поднялся на пятый этаж, постучался в 18-ую квартиру. Там оказались женщина и пятилетний ребенок. Спросил, почему не выходят. Хозяйка квартиры объяснила, что побоялась выйти в подъезд, так как было темно и очень дымно. Взял у нее ребенка, и мы вместе спустились вниз, - говорит Дамир Адалиев.

К счастью, никто не пострадал. Жильцы смогли вернуться в свои квартиры около 23:00. После чего полицейские продолжили службу. Впоследствии выяснилось, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.