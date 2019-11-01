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Полицейские спасли 30-летнего вахтовика из Актобе

1 Ноября 2019 14:43
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Полицейские спасли 30-летнего вахтовика из Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сотрудники криминальной полиции Актобе спасли от смерти 30-летнего актюбинца, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс- службу ДП.

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«Проезжая по проспекту Санкибай батыра полицейские увидели автомашину «Нива», которая на повороте вдруг остановилась. В салоне была видна рука человека, которая неестественно болталась, стражи порядка подумали, что кто-то душит водителя сзади и бросились его спасать», - рассказал пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

Подбежав к автомашине, они увидели, что в салоне, кроме водителя, никого нет. Лицо и губы 30-летнего мужчины посинели, было похоже на эпилептический припадок, западал язык. Полицейские разжали пострадавшему зубы и вытащили язык, после чего вызвали скорую помощь.

Медики оказали первую помощь и мужчина пришел в себя. Он рассказал, что отработал две смены подряд на вахте и поэтому не помнит, как потерял сознание. Вахтовик поблагодарил полицейских за оказанную помощь.

Пострадавшего медики госпитализировали, машину отвезли на стоянку его друзья.

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Ключевые слова: Актюбинская область, МВД РК,
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Автор:

Самал Ендибаева

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