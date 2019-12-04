Полицейские спасают от холодов бездомных в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОМ - Полицейские города Усть-Каменогорска спасают от холодов лиц без определенного места жительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

В пресс-службе ДП ВКО рассказали, что в ноябре в приемник-распределитель Усть-Каменогорска было доставлено свыше 570 лиц без определенного места жительства.

«Многие доставляются в учреждение по несколько раз. Отогреваются, и поскольку у них имеются удостоверяющие личность документы, и поводов для задержания нет, они выпускаются. Из числа доставленных за прошедший месяц сотрудниками приемника-распределителя в Центр ресоциализации для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, направлено 145 человек», - пояснили в пресс-службе департамента.

В департаменте отметили, что в связи с наступлением зимы, приемник-распределитель управления полиции г. Усть-Каменогорска перешел на усиленный режим работы.

Автор: Орал Ерланулы