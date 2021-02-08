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    20:02, 07 Февраль 2021 | GMT +6

    Полицейские сопровождают колонны машин на трассах в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Более 700 автомашин сопроводили до места назначения полицейские в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

    Из-за ухудшения погодных условий (гололед, дождь со снегом, низовая метель) и из-за ограниченной видимости, чтобы избежать ДТП, департаментом полиции приняты усиленные меры безопасности на трассах республиканского и областного значения.

    «В ночь на 7 января было перекрыто движение для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского и областного значения. С водителями проводились профилактические беседы, введены дополнительные экипажи патрульной полиции. Уже в 11 часов утра из-за большого скопления автомашин полицейскими обеспечено сопровождение автоколонн экипажем «Бакай-8П2» роты патрульной полиции», - отметили в ведомстве.

    Главной задачей полицейских было обеспечение безопасности всех автомашин на пути следования в чрезвычайных условиях.

    На территории Акмолинской области из поселка Дамса в направлении города Нур-Султана было сопровождено 74 автомашины, из которых шесть - большегрузные транспортные средства. Кроме того, из города Нур-Султана до Караганды экипажи роты патрульной полиции сопроводили 42 транспортных средства, из них четыре - большегрузные автомашины.

    Позже, как уточнили в полиции, были сопровождены еще несколько колонн: 450 автомашин из Щучинска в Нур-Султан, 150 автомашин – назад в Щучинск из Нур-Султана. Ожидается еще несколько подобных сопровождений.

    Теги:
    Транспорт Безопасность Акмолинская область
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