РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:33, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Полицейские СКО стали победителями турнира «Кара майор»

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области заняли первое место на четвертом республиканском турнире «Кара майор» по боевой и практической стрельбе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, кубок и грамоты стражам порядка вручил глава ведомства Марат Тулебаев.

    Раньше боевая и практическая стрельба была прикладным видом спорта силовых структур.

    «Практическая стрельба подразумевает поражение движущихся, качающихся, появляющихся мишеней из автомата и пистолета, при этом необходимо совершать перебежки от порта к порту - так называют имитации укрытий. Для полицейских и военнослужащих это часть профессиональной подготовки», - пояснили в пресс-службе.

    Теперь в турнирах участвуют и спортсмены-профессионалы. Выступления спортсменов в погонах и профессиональных проходили в разные дни. Среди силовиков первое общекомандное место заняла команда департамента полиции Северо-Казахстанской области.

    В личном зачёте сильнейшим оказался майор полиции Махамбет Мурсалимов.

    «Выиграли с минимальным отрывом. Наш хит-фактор, то есть сумма очков, поделённых на время, составил 2394,86 очка, у коллег из Караганды, занявших второе место, — 2350,57 очка. Карагандинцам «наступали на пятки» ребята из Нагцвардии от Алматы, их результат — 2331,39 очка. Победить в такой напряжённой борьбе было особенно приятно. Впрочем, честью было уже само участие в турнире, который посвящён памяти легендарного Бориса Керимбаева», - поделился впечатлениями североказахстанец.


    Теги:
    Спорт Северо-Казахстанская область Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:30
    Популярный автобусный маршрут в Астане изменил свое движение
    Сегодня, 16:16
    Новый фейк об одиноком плачущем ребенке переполошил жителей Астаны
    Сегодня, 16:06
    Отопление в Астане дадут 5 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!