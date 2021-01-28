Полицейские СКО стали победителями турнира «Кара майор»

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области заняли первое место на четвертом республиканском турнире «Кара майор» по боевой и практической стрельбе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, кубок и грамоты стражам порядка вручил глава ведомства Марат Тулебаев.

Раньше боевая и практическая стрельба была прикладным видом спорта силовых структур.

«Практическая стрельба подразумевает поражение движущихся, качающихся, появляющихся мишеней из автомата и пистолета, при этом необходимо совершать перебежки от порта к порту - так называют имитации укрытий. Для полицейских и военнослужащих это часть профессиональной подготовки», - пояснили в пресс-службе.

Теперь в турнирах участвуют и спортсмены-профессионалы. Выступления спортсменов в погонах и профессиональных проходили в разные дни. Среди силовиков первое общекомандное место заняла команда департамента полиции Северо-Казахстанской области.

В личном зачёте сильнейшим оказался майор полиции Махамбет Мурсалимов.

«Выиграли с минимальным отрывом. Наш хит-фактор, то есть сумма очков, поделённых на время, составил 2394,86 очка, у коллег из Караганды, занявших второе место, — 2350,57 очка. Карагандинцам «наступали на пятки» ребята из Нагцвардии от Алматы, их результат — 2331,39 очка. Победить в такой напряжённой борьбе было особенно приятно. Впрочем, честью было уже само участие в турнире, который посвящён памяти легендарного Бориса Керимбаева», - поделился впечатлениями североказахстанец.