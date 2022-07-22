22 Июля 2022 20:41

Полицейские СКО разыскали потерявшегося подростка из Германии

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Подростка из Германии, пропавшего в лесу, нашли североказахстанские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

21 июля в отдел полиции Айыртауского района обратилась 27-летняя жительница Петропавловска. Около 6 утра потерялся ее 16-летний племянник. Они находились на одной из баз отдыха, расположенной в селе Имантау. Полицейские незамедлительно развернули розыскные мероприятия. В поисках был задействован весь личный состав ОП, егери, лесники и все неравнодушные люди. Фотоориентировки подростка были разосланы в WhatsApp. По ним юношу опознал пастух в поле. Полицейские и егери прочесали местность. В результате пропавший был возвращен родственникам.

Об этом непростом дне в direct Instagram-аккаунта областного полицейского ведомства написала горожанка, поблагодарив всех неравнодушных североказахстанцев.

«Сегодня у нашей семьи произошло чудо. Благодаря сотрудникам отдела полиции Айыртауского района мы нашли своего родного человека. Полицейские быстро и четко отреагировали на наше заявление о пропаже. Большой командой вместе с местными егерями и просто отдыхающими людьми были организованы поиски человека, которые закончились успехом. Мы говорим вам всем большое человеческое спасибо. Мы рады и гордимся, что у нас такая полиция!» – говорится в сообщении.

«Юноша вместе с родителями приехал в Петропавловск в гости к бабушке. Недавно обратились россияне, потерявшие связь с родными в зоне отдыха Имантау. Убедительно просим жителей и гостей СКО во время отдыха сохранять связь. В случае исчезновения родных незамедлительно обращайтесь в полицию», – говорит начальник ОП Айыртауского района Марат Серкешев.

С начала года в СКО поступило 275 обращений об исчезнувших людях. Установлено местонахождение 270 человек, из них 90 несовершеннолетние.





Фото: polisia.kz