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Полицейские СКО на день превратились в экскурсоводов

10 Февраля 2020 04:30
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Полицейские СКО на день превратились в экскурсоводов

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Учащихся школы-лицея «Дарын» привезли на пост полиции, расположенный на выезде из Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, для 30-ти школьников полицейские провели экскурсию, показали экипировку и технические средства и рассказали о правилах дорожного движения.

Старший инспектор батальона патрульной полиции Ельдар Кощегулов продемонстрировал ребятишкам принцип работы сигнального громкоговорящего устройства, электронного планшета, прибора для замера плотности тонировки, переносного терминала. Особенно заинтересовались ребятишки тюнингом патрульной автомашины городского батальона патрульной полиции. Недавно автомобили батальона оснастили современными системами видеофиксации преступлений и правонарушений Streamax, которые позволяют фиксировать обстановку на улицах сразу с четырех видеокамер. Школьникам разрешили попользоваться пультом камер прямо в салоне патрульной машины.

«Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма является одной из приоритетных задач комплекса ежегодных профилактических мероприятий. В течение всего учебного года ювенальные и патрульные полицейские проводят в школах круглые столы, лекции, перед летними каникулами – организовывают традиционный смотр отрядов юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», - сказал и.о. начальника управления местной полицейской службы Григорий Тыш.

В прошлом году в регионе зарегистрировали 52 дорожно-транспортных происшествия с участием детей.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, МВД РК,
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Автор:

Олеся Жуковень

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