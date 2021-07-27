+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 30 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Полицейские Шымкента прервали кудалык

27 Июля 2021 20:30
Поделиться:
Полицейские Шымкента прервали кудалык

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 26 июля текущего года в ходе очередного рейда в Абайском районе сотрудники полиции выявили факт проведения жителями торжества «кудалык» в ресторане, расположенном по улице Рыскулова. В зале собралось более 60 человек. Кроме того, работники заведения не соблюдали масочный режим, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Шымкент.

Новости по теме
Как будут работать ТРЦ, кафе, салоны красоты в Карагандинской области
Рост заболеваемости на 43%: В Костанайской области вводят новые карантинные меры В Атырауской области растёт число тяжело болеющих COVID-19 Рынки Нур-Султана подключаются к Ashyq

У администратора объекта взята объяснительная. Собранные документы направлены в городской Департамент санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

Отметим, рейдовые мероприятия по предупреждению и пресечению нарушений требований постановления Главного государственного санврача города мониторинговой группой проводятся ежедневно.

Напомним, Межведомственная комиссия 27 июля приняла решение усилить карантинные меры в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Караганды, на которые приходится 65% суточной заболеваемости и 55% суточной летальности по стране.



Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Шымкент   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Как будут работать ТРЦ, кафе, салоны красоты в Карагандинской области
Рост заболеваемости на 43%: В Костанайской области вводят новые карантинные меры
В Атырауской области растёт число тяжело болеющих COVID-19
Рынки Нур-Султана подключаются к Ashyq
Популярное
1 Новые карантинные меры вводят в ВКО
2 Косшы стал городом областного значения - Указ Президента РК
3 Карантин ужесточили в Атырауской области
4 Дополнительные карантинные меры ввели в Карагандинской области
5 Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в город Кокшетау
Читайте также
«Примите правильное решение для себя» – главный санврач Карагандинской области обратился к жителям
Количество детей с коронавирусом растет - главный врач Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив