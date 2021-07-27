Полицейские Шымкента прервали кудалык

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 26 июля текущего года в ходе очередного рейда в Абайском районе сотрудники полиции выявили факт проведения жителями торжества «кудалык» в ресторане, расположенном по улице Рыскулова. В зале собралось более 60 человек. Кроме того, работники заведения не соблюдали масочный режим, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Шымкент.

У администратора объекта взята объяснительная. Собранные документы направлены в городской Департамент санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

Отметим, рейдовые мероприятия по предупреждению и пресечению нарушений требований постановления Главного государственного санврача города мониторинговой группой проводятся ежедневно.

Напомним, Межведомственная комиссия 27 июля приняла решение усилить карантинные меры в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Караганды, на которые приходится 65% суточной заболеваемости и 55% суточной летальности по стране.



