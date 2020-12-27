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Полицейские Семея вручили новогодние подарки воспитанникам детдома

Автор:  
Руслан Шакабаев
27 Декабря 2020, 05:00
Полицейские Семея вручили новогодние подарки воспитанникам детдома

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Полицейские Семея вручили новогодние подарки воспитанникам детского дома, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.

В ведомстве сообщили, что в преддверии Нового года личный состав Ауэзовского отдела полиции УП города Семея посетил детский дом №8. Полицейские поздравили воспитанников с наступающим 2021 годом и вручили им подарки: спортивную одежду, новогодние кульки со сладостями, а также фрукты и игрушки. Отметим, что все подарки были приобретены на личные средства сотрудников Ауэзовского отдела полиции на общую сумму 530 000 тенге.

«Сотрудники полиции всегда с охотой принимают участие в благотворительных акциях, всегда готовы протянуть руку помощи нуждающимся людям. Это стало своеобразной традицией», - отметил начальник отдела кадровой политики УП Семея Жаркенов Еркебулан.

Полицейские поздравили свыше 70 воспитанников. Причем никто из них не остался без внимания, дети были очень довольны. Руководство детского дома выразило огромную благодарность за оказанную помощь.


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