Полицейские с помощью планшетов будут проверять наличие прав и техпаспорта у водителей в ВКО
В ходе встречи главный полицейский области рассказал о задачах МВД РК и в связи с этим дал ряд поручений. В частности, С.Мадиев заявил, о необходимости пересмотреть порядок несения службы на улицах и обеспечить эффект постоянного присутствия полиции, в том числе за счет пеших патрулей во дворах жилых домов, парках, скверах.
«Для обеспечения дорожной безопасности принять меры по расширению сети систем фиксации нарушений ПДД и внедрению интеллектуальных камер и активизировать работу по обследованию аварийно-опасных участков дорог», - подчеркнул С.Мадиев.
Кроме того, начальник ДП ВКО напомнил, что с 13 февраля 2021 года исключается обязанность водителей иметь при себе выданные в Казахстане водительское удостоверение, а также техпаспорт на автомобиль. Но водитель обязан иметь при себе документ, удостоверяющего его личность.
«Проверка выдачи водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства при остановке транспортных средств будет осуществляться через планшеты патрульной полиции путем обращения в соответствующие базы данных ОВД. На сегодняшний день таким способом проверяется наличие страхового полиса и прохождение техосмотра», - отметил главный полицейский области.
С.Мадиев рассказал личному составу Глубоковского и Уланского районов, что в этом году МВД РК создает Единую информационно-аналитическую систему, которая позволит объединить все информационные базы данных и формировать аналитические отчёты, прогнозные расчёты в автоматическом режиме.
Наряду с этим, начальник ДП ВКО Сагат Мадиев в ходе рабочей поездки в Глубоковский и Уланский районы провел прием граждан. Все инициативы и проблемные вопросы, которые были подняты на приеме граждан, взяты парламентарием под личный контроль.
Аналогичные рабочие встречи с личным составом глава региональной полиции планирует в ближайшие дни. Так, 18 февраля т.г. в Шемонаихинский район.