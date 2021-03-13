Полицейские Рудного получают вакцину от коронавируса

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Полицейские Рудного получают вакцину от КВИ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

С 1 марта 2021 года в Казахстане осуществляется добровольная вакцинация полицейских против коронавирусной инфекции. Согласно постановлению Министерства здравоохранения, в первую очередь, вакцину получают работники медицинской сферы, государственные служащие, а также сотрудники правоохранительных органов.

Стражи порядка с самого начала пандемии находились на передовой борьбы с коронавирусом, несли службу в круглосуточном режиме. Поэтому вакцинация это путь к решению возникшей ситуации.

Сегодня вакцину от COVID-19 получил первый руководитель управления полиции города Рудного подполковник полиции Алим Бажикбаев. По его словам, не задумываясь принял для себя решение привиться.

«Полицейские наравне с медицинскими работниками находятся на передовой позиции по борьбе с этой болезнью. И важно обезопасить сотрудников полиции и их семьи. Кроме этого, вакцинация в скором времени позволит нам всем вернуться в привычный ритм жизни, без каких-либо ограничений. Поэтому всем необходимо понимать, что вакцинация - это первый и самый главный шаг на пути к победе над пандемией COVID-19», — отметил Алим Маратович.

Вместе с ним сегодня получили прививку сотрудники роты патрульной полиции, а также заместители начальника управления.