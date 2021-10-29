Полицейские разыскали пропавшую акмолинку в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пропавшая акмолинка найдена в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские нашли без вести пропавшую акмолинку. Накануне женщина ушла из дома.

С заявлением о пропаже супруги обратился 35-летний житель села Ульги.

На поиски пропавшей сельчанки был ориентирован личный состав отделов полиции района Биржан сал и Бурабайского района. Полицейские осмотрели помещение сарая, хозяйственных построек, заброшенные здания и сооружения, прочесали близлежащие леса.

К поиску молодой женщины подключились односельчане и волонтеры. Были изучены записи камеры видеонаблюдения участкового пункта полиции. Стражи порядка установили, что в день исчезновения женщина вышла на автодорогу Степняк-Щучинск и направилась вдоль дороги в сторону города Щучинска. Акмолинка добралась на попутных авто до Щучинска, а затем на такси отправилась в Нур-Султан.

«28 октября около 17:00 часов местонахождение акмолинки было установлено. Она находилась в столице у родственников. Пояснять причину ухода из дома жительница района Биржан сал отказалась», - сообщили полицейские.

Ранее сообщалось, что пропавшую сельчанку разыскивают полицейские Акмолинской области.