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Полицейские разбираются с инцидентом на базе отдыха в Конаеве

Жанара Мухамедиярова
9 Апреля 2023, 19:00
Полицейские разбираются с инцидентом на базе отдыха в Конаеве

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В управлении полиции города Конаева из городской больницы 8 апреля в 19:03 поступило сообщение о поступлении трех мужчин с различными телесными повреждениями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

По данному сообщению, в ЕРДР УП г.Конаев зарегистрировано уголовное дело по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст.293 ч.2 п.1 УК РК «хулиганство».

В ходе следствия установлено, что пострадавшие приехали на коллективный отдых на берег водохранилища Капчагай и проникли на частную территорию. Прибывшие на место работники зоны и собственник Г., 1986 г.р. вступили в словесную перепалку с мужчинами, которая переросла в драку.

«На место был направлен наряд полиции. Участников инцидента доставили в управление полиции для выяснения обстоятельств происшествия и правовой оценки действий каждого из его участников. По делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на закрепление и обеспечения полноты досудебного расследования», - сообщил начальник УП г. Конаев Улан Садыков.

Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.


Алматинская область   МВД РК   Конаев  
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