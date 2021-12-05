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Полицейские раскрыли убийство через соцсети в Темиртау

5 Декабря 2021 17:51
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Полицейские раскрыли убийство через соцсети в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - 3 декабря в ходе мониторинга социальных сетей, сотрудниками полиции УП Темиртау выявлен факт пропажи 47-летнего жителя города, который 23 ноября ушел из дома и не вернулся, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Карагандинской области.

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«Данный факт зарегистрирован в полиции. Для установления и нахождения пропавшего был ориентирован весь личный состав органов внутренних дел области. В поисковые мероприятия были подключены волонтеры. В ходе проведённых следственно-оперативных мероприятий установлено, что без вести пропавший убит.

5 декабря по «горячим следам» сотрудниками полиции задержан 50-летний житель этого же города, который дал признательные показания в совершении убийства, указав на место нахождения трупа», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции.

На месте работает следственно-оперативная группа, изъяты следы преступления. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 УК РК «Убийство». Назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводится расследование.


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#Карагандинская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК   #Регионы   #Криминал  
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