Полицейские раскрыли подробности обнаружения пропавшего мальчика в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Департаменте полиции Алматы сообщили подробности поисков 9-летнего Месута Мырзакулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О пропаже мальчика стало известно сегодня утром. Позже стало известно, что его нашли .

«Установлено, что мальчик накануне пришел в гости к другу, с которым раньше проживал по соседству. Его бабушке и дедушке Месут сообщил, что он находится у них с разрешения своей мамы, затем мальчик попросился переночевать. Поскольку было уже поздно, Месут остался в доме друга. Здесь ребенка и нашли. Благо, он жив и здоров. Действия мальчугана можно расценивать как детскую шалость, хотя мы были серьезно обеспокоены его исчезновением. Всю ночь поисковые группы и кинологи искали ребенка. Утром уже подключили волонтеров и педагогов. В свою очередь, мы выражаем признательность всем, кто помогал искать мальчика. Общими усилиями - эта история со счастливым концом», - рассказал первый заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Нурлан Алмасбеков.

Месут Мырзакулов передан своей маме, которая пообещала впредь внимательно следить за сыном. В семье Месута двое детей. У него подрастает маленькая сестренка.

Напомним, с заявлением об исчезновении Месута Мырзакулова его мама обратилась ближе к полуночи. В поиске мальчика задействовали кинологов с собаками, 100 бойцов Национальной Гвардии, 20 сотрудников специального отряда быстрого реагирования, 50 инспекторов ювенальной полиции и участковых инспекторов полиции районного звена, 40 оперуполномоченных криминальной полиции города, 20 волонтеров и 5 педагогов из школы, в которой учится Месут.

Кроме того, мобильными группами были проверены заброшенные здания. Они метр за метром прочесывали труднодоступные места в горах. Также подключили общественность посредством СМИ и социальных сетей.



