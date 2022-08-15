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Полицейские раскрыли «по горячим следам» 12 убийств в Казахстане
15 Августа 2022 11:38

Полицейские раскрыли «по горячим следам» 12 убийств в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За неделю в Казахстане совершено 3278 преступлений,1978 из них раскрыты в течение суток. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 3278 преступлений,1978 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыты «по горячим следам» 12 убийств, 5 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 3 разбоя, 37 грабежей, 512 краж чужого имущества», - уточнила Шугыла Турлыбек.

Она также сообщила, что глава МВД провел внеплановую проверку в районной полиции. Он посетил отдел полиции Аршалинского района Акмолинской области. Министр проинспектировал материально-техническую обеспеченность и оснащенность райотдела, ознакомился с работой сотрудников. Здание полиции построено в 1971 году и требует капитального ремонта. Этот вопрос Марат Ахметжанов обсудил с заместителем акима района Абаем Бекпаевым.

Министр подчеркнул, что ведомством будет продолжено создание условий для эффективной работы полицейских по обеспечению правопорядка и безопасности граждан.

На встрече с личным составом министр напомнил о конкретных требованиях МВД, поставленных Главой государства по становлению Нового Казахстана и соблюдению строжайшей дисциплины, жесткой борьбе с коррупцией в собственных рядах.


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