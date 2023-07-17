Полицейские раскрыли 13 убийств по «горячим следам»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел Казахстана отчитались о криминогенной обстановке в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 2913 преступлений, 1753 из них раскрыто в течение недели. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 13 убийств, 6 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 45 грабежей, 365 краж чужого имущества», - сообщила представитель пресс-службы МВД Шугыла Турлыбек.

Также на прошлой неделе глава полицейского ведомства Казахстана встретился с заместителем Генерального секретаря ООН, главой контррерроритического управления Владимиром Воронковым.

Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества и перспективы взаимодействия в рамках совместной программы контррерроритического управления ООН и интерпола, направленной на противодействие использованию новых технологий в террористических целях.